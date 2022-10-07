Эксперты МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 7 октября, заявил, что иностранные эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС знают, кто ведет обстрелы по району станции, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Балицкий сказал: «Эксперты МАГАТЭ сегодня ситуацию комментируют сугубо с профессиональной точки зрения и постоянно объясняют, что они в политику не вмешиваются. Подтверждать, откуда летят прилеты, хотя они прекрасно знают, что они летят с украинской стороны, они официально не хотят».

«Тот факт, что они находятся на станции, говорит о том, что они точно знают ситуацию, а это уже для нас достаточно позитивный момент. Я уверен в том, что они все равно докладывают это своему руководству, хотя они не хотят это делать публично», – заявил врио губернатора Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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