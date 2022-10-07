Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 октября, в своем ежевечернем традиционном видеообращении заявил, что подписал указ о признании островов Курильского архипелага территорией Японии, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике украинский глава говорит: «Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ».

«Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой», – заявил Зеленский в обращении к украинцам.

Киев, Иван Бабурин

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