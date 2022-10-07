В МИДе РФ заявили, что киевский режим «выкручивается» после призыва Зеленского нанести «превентивный удар» по России

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов в пятницу, 7 октября, заявил, что украинская сторона пытается выкрутиться после призыва Владимира Зеленского к нанесению превентивных ударов НАТО по России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Воронцов сказал: «Делегация Украины пытает раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента, которые были сказаны вчера. Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации, которые вчера пыталась распространять пресс-служба президента Зеленского. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского».

Напомним, накануне, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, Зеленский заявил, что НАТО должна «превентивно» ударить по России, а не «ждать ядерных ударов России». Позже, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что Зеленский под ««превентивным ударом по России» подразумевал использование превентивных санкций.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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