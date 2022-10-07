В минобороны заявили, что отменять новогодние мероприятии нет необходимости

Замминистра обороны Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин в пятницу, 7 октября, заявил, что инициативы регионов по отмене новогодних мероприятий для оказания помощи российским военным преждевременны и ненужные, – сообщают СМИ.
Заместитель министра обороны России, в частности, сказал: «Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет».
«В армии сейчас есть все необходимое оснащение для обеспечения подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Речь идет, как о районах проведения специальной военной операции, так и местах подготовки мобилизованных граждан», – подчеркнул генерал-полковник Горемыкин.
Горемыкин выразил признательность за оказываемую в регионах поддержку, однако отметил, что отменять празднование Нового года не стоит.
Напомним, что ранее власти Калининграда, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, выступили с инициативой за счет отмены новогодних праздничных мероприятий, сэкономленные средства направить в поддержку мобилизованным граждан и их семьям.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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