США не будут вовлекаться в прямой конфликт на Украине, пока не подвергнутся атаке

Заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател в ходе брифинга в пятницу, 7 октября, заявил, что Соединенные Штаты не будут напрямую вступать в украинский конфликт, – сообщают СМИ.
Комментируя призыв Владимира Зеленского нанести «превентивный удар» по России, Пател сказал: «Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять: пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт, ни путем отправки американских солдат для участия в боевых действиях на Украине, ни атакуя российские войска».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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