Канада высылает 10 000 иранских «чиновников»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 7 октября, объявил о новых санкциях против «кровавого» режима Ирана и заявил, что «навсегда» высылает с территории страны 10 000 иранских чиновников, в том числе членов идеологической армии иранского режима – Революционной гвардии, – сообщает французское агентство AFP.

Выражая поддержку иранскому народу, протестующему в течение трех недель, Трюдо заявил: «Эта мера применяется только в самых серьезных обстоятельствах против режимов, совершающих военные преступления или геноцид, как, например, в Боснии и Руанде».

В свою очередь, МИД Франции призвал своих граждан, находящихся в данный момент в Иране срочно покинуть страну.

«Учитывая риск произвольного задержания, французам, проезжающим через Иран, предлагается как можно скорее покинуть страну, учитывая риск произвольного задержания, которому они себя подвергают» , – предупредило министерство иностранных дел Франции в пятницу, 7 октября.

«Любой приезжий из Франции, в том числе двунациональный, подвергается высокому риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства. Подобному риску подвергают себя и простые туристы».

«В случае ареста или задержания, соблюдение основных прав и личная безопасность не гарантируются», – сообщили во французском МИДе.

Оттава, Иван Бабурин

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