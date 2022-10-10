Пекин прокомментировал ракетный удар РФ по объектам инфраструктуры Украины

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в понедельник, 10 октября, отреагировала на массированный удар высокоточным оружием по Украине словами «мы приняли к сведению соответствующие сообщения», – сообщает агентство Reuters.

На вопрос агентства «сегодня утром в украинской столице Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы, что явилось очевидным ответным ударом России после того, как президент России Владимир Путин объявил взрыв на мосту, соединяющем Крым с Россией, терактом. Как это прокомментирует Китай?», Мао Нин ответила: «Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что ситуация разрядится как можно скорее».

Пекин, Иван Бабурин

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