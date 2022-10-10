Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 10 октября, сравнила действия СБУ с методами ИГИЛ* и Аль-Каиды*.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Методы СБУ все больше напоминают ИГИЛ* и Аль-Каиду*. Немудрено – первопричины появления этих структур одни и те же. Весь мир знает, что майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками Виктории Нуланд.

Ранее сегодня, Служба безопасности Украины (СБУ) вслед за зампредом Совета безопасности России Дмитрия Медведева объявила розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову, несмотря на ее дипломатический стаус.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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