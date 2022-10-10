Полякам рекомендовали покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Польши в понедельник, 10 октября, выступило с рекомендацией своим гражданам покинуть территорию Белоруссии, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД Польши, говорится: «Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Республики Беларусь, рекомендуется покинуть ее коммерческими и частными средствами. В случае резкого ухудшения ситуации, например закрытия границ, эвакуация из Белоруссии может быть в значительной степени осложнена или вообще оказаться невозможной».

«На фоне роста напряженности в регионе, а также учитывая многочисленные случаи ареста поляков правоохранительными органами Белоруссии, польским гражданам не рекомендуется совершать любые поездки в Республику Беларусь», – сообщает также польское внешнеполитическое ведомство.

Варшава, Иван Бабурин

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