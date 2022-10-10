США и Израиль осудили российские удары по инфраструктуре Украины

Президент США Джо Байден в понедельник, 10 октября, заявил, что Соединенные Штаты осуждают российские ракетные удары по инфраструктуре Украины, – сообщает РИА Новости.

В заявлении Байдена, распространенном Белым домом говорится: «США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по всей Украине, включая Киев. Эти атаки убили и ранили мирных жителей, уничтожили цели, которые не имеют военного назначения. Они вновь демонстрируют вопиющую жестокость незаконной войны господина Путина против украинского народа. Эти атаки только укрепляют нашу готовность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. США вместе с союзниками продолжат наращивать издержки для России, привлекать ее и лично Путина к ответственности, оказывать необходимую поддержку украинским силам».

«Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести войска из Украины», – говорится в заявлении Джо Байдена.

Со своей стороны премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник, 10 котября, также выступил с осуждением сегодняшних действий российской армии, которая нанесла массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры на Украине, – сообщили израильские СМИ

«Я решительно осуждаю нападение России на мирное население в Киеве и других городах Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу», – заявил Лапид.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что утром 10 октября нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Вашингтон, Иван Бабурин

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