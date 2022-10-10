Из проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине исчезло слово «Крым»

В итоговом тексте проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине удалены все упоминания о Крыме, но включен призыв к проведению переговоров, – сообщает ТАСС.

В документе говорится, что «Генеральная Ассамблея приветствует и выражает уверенную поддержку усилиям генерального секретаря и стран-членов, призывает страны-члены и международные организации, в том числе ОБСЕ, поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное урегулирование конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств».

Ранее в преамбуле резолюции упоминались Крым и Севастополь в контексте того, что они «временно оккупированы Россией», однако из итогового варианта текста эта фраза исчезла.

В итоговом документе отмечается, что мирное урегулирование должно быть достигнуто «при уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с принципами Устава ООН».

Текст резолюции также сохранил положения с осуждением и непризнанием референдумов в четырех новых регионах России, а также призыв «полностью и без условий вывести все вооруженные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ».

В свою очередь, европейское издание EUobsever отмечает, что в проекте резолюции украинские дипломаты хотели бы видеть «более широко военные преступления России, но поскольку текст, разработанный ЕС, должен понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну, он теперь выглядит таким».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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