ЕС продолжит поставки вооружений на Украину и оплатит ее подготовку к зиме

Глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге в понедельник, 10 октября, заявил, что Евросоюз продолжит военную поддержку Украины, а также покроет ее расходы на зимние нужды, – сообщают СМИ
В ходе своего выступления Мишель сказал: «Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме».
Брюссель, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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