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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 10 октября 2022, 23:08 мск

Новости Политика

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ЕС продолжит поставки вооружений на Украину и оплатит ее подготовку к зиме

Шарль Мишель Фото: lb.ua

Глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге в понедельник, 10 октября, заявил, что Евросоюз продолжит военную поддержку Украины, а также покроет ее расходы на зимние нужды, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Мишель сказал: «Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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