Киргизия отказалась от учений ОДКБ из-за недавнего конфликта с Таджикистаном

Заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов в женевском Центре политики безопасности в понедельник, 10 октября, заявил, что отмена учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2022» произошла из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Байсалов сказал: «У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом – никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь. Речь идет о военных столкновениях с таджикскими соседями. Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях. А без них так не получается, что, «вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы – вы приедете». Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие, и есть абсолютное понимание во всех столицах ОДКБ. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу».

Следует напомнить, что накануне, 9 октября, в пресс-службе минобороны Киргизии сообщили об отмене учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022» на территории республики. Согласно планам, учения должны были пройти с 10 по 14 октября на полигоне «Эдельвейс» с участием миротворческих контингентов всех членов ОДКБ: Киргизии, Таджикистана России, Армении, Белоруссии и Казахстана. В учения также должны были принять участие наблюдатели от Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Сербии и Сирии.

Вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался утром 16 сентября, 25 сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе.

Бишкек, Иван Бабурин

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