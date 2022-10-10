В США заявили, что Украина занималась геноцидом русских с 2014 года

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в понедельник, 10 октября, заявил, что, когда в 2014 году к власти на Украине пришло националистическое руководство, оно с тех пор занималось геноцидом русских, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему президент Путин в своем недавнем выступлении назвал правительство действующий режим на Украине нацистским, Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom сказал: «Это геноцид против русских, и этот геноцид идет с 2014 года, когда на Украине свергли президента Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, заменив его на правительство с правым уклоном, что проповедовали идеологию Степана Бандеры, украинского националиста, что сражался на одной стороне с Адольфом Гитлером во Второй Мировой войне».

«Если заменить термин «русский» в существующем законодательстве Украины на термин «еврей», то у вас будет такая же правовая основа, как в нацистской Германии в 1930 году», – заявил бывший американский морпех-разведчик, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»