Небензя назвал «мошенничеством» отказ Генассамблеи ООН от тайного голосования по резолюции о референдумах

Постпред России при ООН Василий Небензя в понедельник, 10 октября, назвал «возмутительным мошенничеством» отказ Генеральной Ассамблеи ООН поддержать предложение России по тайному голосованию по резолюции о референдумах в республиках Донбасса и Запорожской и Херсонской областях, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Уважаемые коллеги, хочу начать с процедурных вопросов. Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания – лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения».

Василий Небензя также призывал Генеральную ассамблею ООН уважать выбор жителей регионов, выразивших на референдумах желание воссоединиться с Россией.

«От чьих рук на самом деле на юге и востоке Украины гибли и гибнут мирные жители, населению Донбасса, Запорожья и Херсонщины прекрасно известно. Отсюда однозначный выбор в пользу будущего с Россией, который мы намерены уважать и призываем уважать и вас», – заявил постпред России при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»