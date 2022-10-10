В российской дипмиссии в Тель-Авиве ответили на заявление израильского премьера об ударах по украинской энергетической инфраструктуре

Посольство России в Израиле в понедельник, 10 октября, прокомментировало высказывание премьер-министра страны Яир Лапида по поводу ракетных ударов российской армии по объектам украинской энергетической инфраструктуры, – сообщают СМИ.

В комментарии, опубликованном в телеграмм-канале российского посольства, говорится: «Мы слышали слова о «решительном осуждении» от израильских официальных лиц по поводу «российских атак на мирное население» в городах Украины. Согласно Министерству обороны России, сегодня российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по объектам военного управления, коммуникациям и энергосистемам Украины. Стоит отметить, что, к сожалению, Израиль выбрал хранить молчание, пока восемь лет продолжались украинские террористические атаки на мирных жителей в Донбассе, смотреть сквозь пальцы на недавнюю убийственную украинскую атаку на колонну беженцев в Харьковской области, чудовищные убийства мирных жителей неонацистами из «Азова»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) в Купянске и других украинских городах, жестокое убийство российского журналиста Дарьи Дугиной, недавнюю украинскую террористическую атаку на Крымском мосту и многочисленные другие ужасные и безнаказанные преступления киевского режима».

Отметим, что ранее сегодня премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что «решительно осуждает российские атаки на мирное население в Киеве и других городах по всей Украине».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

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