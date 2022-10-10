Лиз Трасс планирует собрать экстренный саммит НАТО после российских ударов по объектам энергетики Украины

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером в понедельник, 10 октября, сообщила, что на встрече лидеров государств G7 во вторник в онлайн-формате заявит о необходимости созвать экстренный саммит стран-членов НАТО после ракетных ударов России по Украине, – сообщают СМИ.

В распространенном канцелярией с Даунинг-стрит, 10 заявлении Лиз Трасс, говорится: «Огромная международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной сцене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить».

В сообщении канцелярии британского премьера также говорится, что на встрече G7, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский, Лиз Трасс также обратится к коллегам с просьбой продолжать политику санкций в отношении России.

Лондон, Иван Бабурин

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