Столтенберг: Победа России на Украине будет означать поражение НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Важно, чтобы Украина победила. Потому что, если Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией».

Брюссель, Иван Бабурин

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