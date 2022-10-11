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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 11 октября 2022, 18:13 мск

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Столтенберг: Победа России на Украине будет означать поражение НАТО

Йенс Столтенберг Фото: flipboard.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Важно, чтобы Украина победила. Потому что, если Путин победит, то это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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