В Белом доме не исключили поставок Киеву баллистических ракет

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 11 октября, заявил, что Соединенные Штаты не исключают ничего, что касается поставок оружия Украине , в том числе большей дальности, а именно тактических баллистических ракет, – сообщает телекомпания ABC

В эфире телекомпании, отвечая на вопрос, планируют ли США поставлять Киеву тактические баллистические ракеты, Кирби сказал: «Мы не исключаем никаких возможностей. Мы с Киевом разговариваем каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Но сегодня мне пока объявить нечего».

Вашингтон, Иван Бабурин

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