СМИ: Берлин передал Киеву первую из четырех установок ПВО

Первую из четырех обещанных установок системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM передала Украине во вторник Германия, – сообщает журнал Der Spiegel.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщило, что передача IRIS-T SLM прошла во вторник недалеко от польско-украинской границы. Изначально передача была намечена на ноябрь.

Следует напомнить, что канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге в начале июня обещал поставить такие системы ПВО Киеву Остальные три комплекса IRIS-T SLM, как ожидается, будут направлены на Украину только в 2023 году, однако конкретные сроки пока не назывались.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт также обещала Киеву отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T в ноябре.

Берлин, Иван Бабурин

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