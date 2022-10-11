Зеленский призвал G7 лишить Россию нефтяной и газовой прибыли и создать «воздушный щит» над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G7 в онлайн-формате во вторник, 11 октября, призвал страны Группы семи ограничить цены на российские нефть и газ настолько, чтобы эти поставки не приносили РФ прибыль.

В ходе своего выступления Зеленский сказал: «Нужно заблокировать санкциями энергетический сектор России для чего необходимо установить жесткий ценовой потолок на экспорт российского газа и нефти, чтобы у России было ноль прибыли. Такой подход может приблизить мир, вынудит Россию задуматься о мире».

Кроме того, глава украинцев призвал страны G7 создать «воздушный щит для Украины.

«Первый пункт – оборонная поддержка, воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей «формулы мира». Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», – заявил Зеленский представителям стран-участниц Большой семерки.

Киев, Иван Бабурин

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