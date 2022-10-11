Медведев о заявлении Столтенберга: Честный норвежский парень признал участие НАТО в конфликте на Украине

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник, 11 октября, прокомментировал утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине будет означать поражение НАТО.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги».

«И еще. Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», – заявил замглавы российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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