Главы государств и правительств стран G7 пообещали Зеленскому и дальше вооружать Украину

Лидеры стран G7 во вторник, 11 октября, заявили о готовности продолжать поставлять Киеву вооружения и оказывать ей гуманитарную помощь, – сообщают СМИ.

В совместном заявлении глав государств и правительств стран G7, опубликованном на сайте правительства ФРГ говорится: «Мы заверили президента Зеленского, что непоколебимо и решительно привержены предоставлению Украине необходимой поддержки, чтобы она могла отстаивать суверенитет и территориальную целостность.Страны G7готовы предоставлять Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь, а также поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения безотлагательных потребностей Украины в военной технике и средствах обороны», – говорится в совместном заявлении лидеров стран Большой семерки.

Кроме того, лидеры стран G7 также призвали Белоруссию не оказывать поддержку российским военным и снова осудили недавние высокоточные удары по украинским объектам критической инфраструктуры.

Берлин, Иван Бабурин

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