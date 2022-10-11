Кадыров рассказал как российские бойцы «затрофеили» американский беспилотник

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 11 октября, рассказал, что российские бойцы на Украине сбили стокилограммовый американский беспилотник.

В своем телеграм-канаде глава Чечни написал: «Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео. Эта железная туша весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд. Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его».

«Теперь эта «птичка» больше никогда не будет сеять смерть под управлением нацистских украинских бандформирований», – заявил Кадыров.

Грозный, Иван Бабурин

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