Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине и продуктовую сделку

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар во вторник, 11 октября, в ходе телефонных переговоров обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность, Украину, Сирию и ход реализации продуктовой сделки, – сообщили в Минобороны России.

В сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства России говорится: «Руководители военных ведомств рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Турецкой Стороной подтверждена готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации на Украине дипломатическим путем».

В свою очередь, турецкая стороны сообщила, что министры обороны обеих стран пришли к пониманию в вопросе прекращения огня на Украине.

«Была подчеркнута важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе, и с удовлетворением было отмечено общее понимание сторон в вопросе прекращения огня», – сообщили в турецком минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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