На военные сборы в Эстонии не явились почти 30% резервистов

Командующий эстонскими силами обороны Мартин Херем заявил, на военные сборы Okas 2022, которые прошли в Эстонии с 22 по 28 сентября, не явились около трети резервистов, – сообщила во вторник, 11 октября, эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR.

Как сообщает ERR, Херем сказал, что в военных сборах должны были принять участие 2 861 человек, а явились около 1800. Еще более десятой части резервистов не смогли оповестить о сборах.

«Неявка связана с недостатками в информационном оповещении граждан Эстонии и с сознательными попытками уклониться от сборов. Порядка 15% не явились на военные учения без уважительной причины, против них возбудят уголовные дела», – заявил командующий силами обороны Эстонии.

Таллинн, Иван Бабурин

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