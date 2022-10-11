Митрополиту РПЦ в Эстонии угрожают лишением вида на жительства за неосуждение патриарха Кирилла

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс во вторник, 11 октября, потребовал от митрополита Русской православной церкви в Эстонии Евгений осудить высказывания патриарха РПЦ Кирилла, поддержавшего действия России на Украине, – сообщает эстонская государственная телерадиокомпания ERR.

В публикации на сайте ERR говорится, что Ляэнеметс, в частности, заявил: «Если священнослужитель не осудит слова патриарха, то его лишат вида на жительство в Эстонии. Срок, к которому МВД ждет ответа от митрополита Евгения, истекает в среду».

Таллинн, Иван Бабурин

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