КГБ: На Украине подготовили диверсантов для захвата плацдарма в Белоруссии

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель во вторник, 11 октября, заявил, что на территории Украины иностранные спецслужбы подготовили до 300 боевиков для захвата одного из райцентров республики, – сообщает телеканал «Беларусь 1».

В эфире телеканала Тертель сказал: «Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции – для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков. Профессиональной подготовкой боевиков занимаются не только иностранные инструкторы на территории Украины, но также в Польше и Литве».

«Западом прорабатывается вариант использования тактического ядерного оружия, для этого на территории стран-соседок идет подготовка определенной инфраструктуры военного назначения с расчетом на долгосрочные планы. Вместе с тем здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников»,– заявил председатель КГБ Белорусии.

Минск, Иван Бабурин

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