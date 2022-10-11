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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 12 октября 2022, 00:21 мск

Новости Политика

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Вашингтон считает, что Украина и Россия должны договариваться без привлечения Запада

Фото: novyny.org

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 11 октября, заявил, что Соединенные Штаты считают, что диалог об украинском конфликте должен состояться между Москвой и Киевом, а не с Западом, – сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление Сергея Лаврова о готовности России к переговорам со странами Запада по Украине, Прайс сказал: «Это должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией. Если Россия стремится продемонстрировать серьезный настрой по отношению к переговорам с Украиной, то ей следует прекратить обстрелы украинских населенных пунктов. В противном случае это останется лишь пустыми словами».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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