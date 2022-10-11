Вашингтон считает, что Украина и Россия должны договариваться без привлечения Запада

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 11 октября, заявил, что Соединенные Штаты считают, что диалог об украинском конфликте должен состояться между Москвой и Киевом, а не с Западом, – сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление Сергея Лаврова о готовности России к переговорам со странами Запада по Украине, Прайс сказал: «Это должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией. Если Россия стремится продемонстрировать серьезный настрой по отношению к переговорам с Украиной, то ей следует прекратить обстрелы украинских населенных пунктов. В противном случае это останется лишь пустыми словами».

Вашингтон, Иван Бабурин

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