США в ближайшее время передаст Киеву 4,5 миллиарда долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главой минфина Украины с Сергеем Марченко во вторник, 11 октября, призвала союзников начать оказывать финансовую поддержку Киеву, поскольку Соединенные Штаты в ближайшие недели начнут перечислять Украине бюджетную поддержку в размере $4,5 млрд., – сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, распространенном американским минфином, Йеллен сказала следующее: «Мы призываем партнеров и союзников присоединиться к нам, без промедления выполнив имеющиеся обязательства перед Украиной и предприняв дополнительные шаги, чтобы помочь Украине продолжить обеспечивать работу жизненно важных общественных служб, а также содействовать в строительстве и восстановлении».

«Две недели назад Конгресс одобрил выделение прямой бюджетной поддержки Украине в размере $4,5 млрд. США начнут выделять правительству Украины в ближайшие недели. С учетом этого транша общая экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит $13 млрд.», – заявила глава минфина США и добавила, что «США вместе с другими странами G7 продолжат работу над введением потолка цен на российскую нефть».

Вашингтон, Иван Бабурин

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