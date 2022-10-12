Нидерланды готовы передать Украине ракеты для ПВО и ПРО

Минобороны Нидерландов в среду, 12 октября сообщило, что хотят послать сигнал России путем передачи Украине ракет противовоздушной и противоракетной обороны общей стоимостью более €15 млн., – сообщают СМИ.

В сообщении оборонного ведомства Нидерландов говорится: «Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Поставка стоимостью более €15 миллионов осуществляется в свете недавних ударов России по Украине. Такими действиями Нидерланды хотят послать сигнал России».

Амстердам, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»