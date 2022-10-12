Медведев задался вопросом, а знают ли США, где находится страна 404, куда они передают оружие на миллиарды долларов

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 12 октября, усомнился в том, что в руководстве США точно знают, куда именно передают вооружения на миллиарды долларов для киевского режима.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд. долларов. Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?»

«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года …», – также отметил замглавы российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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