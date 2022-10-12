Следком России запустил «горячую линию» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

Следственный комитет России в среду, 12 октября сообщил, что создал горячую линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, – сообщили пресс-службе ведомства.

В сообщении в Telegram-канале СК РФ говорится: «В СК РФ по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (# 5), следуя рекомендациям голосового помощника. Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный. Сотрудники СК России оперативно проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в различных вопросах, в том числе при получении медпомощи, положенных выплат и иных мер соцподдержки».

Москва, Иван Бабурин

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