Чехия вводит запрет на въезд российских туристов

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на брифинге по итогам заседания правительства в среду, 12 октября, заявил, что Чешская республика с 25 октября запретит въезд в республику россиян, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга глава чешского МИДа сказал: «С 25 октября мы вводим меры в отношении граждан России, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, участия в мероприятиях культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается, прежде всего российских граждан, которые прибывают в аэропорт в Праге».

Прага, Иван Бабурин

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