Россия выразила «решительный протест» Японии

Министерство иностранных дел России в среду, 12 октября, заявила посольству Японии в Москве решительный протест из-за испытаний систем залпового огня HIMARS на совместных учениях с США вблизи границ РФ, – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится: «12 октября посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ».

«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз России», – заявили в российском МИДе.

В дипведомстве РФ также отметили: «Когда указанная тренировочная площадка создавалась, МИД Японии заверял в отсутствии планов использовать ее для испытаний подобных дальнобойных вооружений. Таким образом, перед нами еще один наглядный пример реальной «цены» заявлений официального Токио. Особое недоумение вызывает увязка японскими СМИ, представители которых, как выяснилось, были допущены на полигон, проведения тренировочных мероприятий с «российской агрессией на Украине».

Москва, Иван Бабурин

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