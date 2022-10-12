Пентагон заявил о необходимости контроля поставок вооружений на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе после очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине в среду, 12 октября, заявил, что в Пентагоне считают критически важным иметь возможность отслеживать вооружения, которые передаются Украине, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции шеф Пентагона сказал: «По мере того как мы наращиваем долгосрочную поддержку Украины, критически важными остаются транспарентность и контроль. На сегодняшней встрече мы обсудили механизмы отчетности, которые использует Украина для того, чтобы в полной мере обеспечить возможность отслеживать современные вооружения, поставляемые Киеву».

Брюссель, Иван Бабурин

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