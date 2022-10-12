Министр иностранных дел Венгрии прибыл в Москву на энергетическую неделю

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в среду, 12 октября, прибыл в Москву, где примет участие в Российской энергетической неделе, – сообщает РИА Новости.

На своей странице в одной из соцсетей глава венгерской дипломатии написал: «Мы приземлились в Москве, и есть две причины, почему мы снова здесь. Чтобы сказать, что мы хотим немедленного прекращения огня и мирных переговоров, а также обеспечить энергоснабжение Венгрии не только на эту зиму, но и на последующие годы».

Накануне Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву для участия в Российской энергетической неделе, где проведет переговоры с «Газпромом», «Росатомом», а также с представителями российского руководства, отвечающими за энергетическую политику.

Москва, Иван Бабурин

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