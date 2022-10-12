Канада решила отдать киевскому режиму вооружений на почти 35 миллионов долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 12 октября, заявил, что направят Украине дополнительную военную помощь в размере 47 млн. канадских долларов($34,1 млн.), – сообщает ТАСС.

Канадский премьер сообщил, что «новый пакет военной помощи будет включать артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов», а также то, что Канада будет продолжать всестороннюю поддержку Украины.

Следует отметить, что ранее сегодня министр обороны Канады Анита Ананд, принимающая участие сейчас в Брюсселе в двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО, заявила, что новый пакет помощи Киеву включает «снаряды для американских гаубиц М777, современные камеры для беспилотных летательных аппаратов, коммуникационное оборудование, 400 тыс. единиц зимнего обмундирования».

Оттава, Иван Бабурин

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