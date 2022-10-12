Варшава косвенно обвинила Кремль в аварии на нефтепроводе «Дружба»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 12 октября, заявил, что «многие следы» организатора аварии на нефтепроводе «Дружба» ведут в Кремль, – сообщает Польское радио.

В эфире радиостанции глава польского кабмина сказал: «Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией. Случайность это или саботаж. Соответствующие службы все расследуют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и, только когда будет завершено расследование, подтвердим свои предположения. Перед окончательными выводами необходимо все проверить».

Ранее сегодня польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Варшава, Иван Бабурин

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