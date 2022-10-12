В обновленной стратегии нацбезопасности США Китай назван серьезным геополитическим вызовом, а Россия – самым опасным противником для всего мира

Советник президента США Джейк Салливан на брифинге в среду, 12 октября, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности США, заявил, что в документе за КНР закрепляется статус «самого серьезного геополитического вызова», а за Россией – самого опасного противника, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Салливан сказал: «Мы признаем, что в геополитическом пространстве КНР представляет собой наиболее серьезный геополитический вызов для Америки. И хотя это будет в значительной степени проявляться в Индо-Тихоокеанском регионе, у проблемы есть и глобальные аспекты».

Что касается определения места России в стратегии нацбезопасности США, советник Байдена заявил: «Ядерные угрозы и бряцание оружием, которые мы видели со стороны России, напоминают нам о том, каким значительным и серьезно опасным противником является Россия – не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира».

Говоря об обновленной стратегии в целом, Салливан сказал: «Нам необходимо создать как можно более сильную коалицию государств для усиления нашего коллективного влияния, как для формирования глобальной стратегической обстановки, так и для противодействия этим транснациональным угрозам, для успеха которых требуется сотрудничество. Мы должны установить правила поведения в 21 веке в важнейших областях – от новых технологий в киберпространстве до торговли, экономики, инвестиций и т. д. – так, чтобы международный порядок продолжал отражать наши ценности и наши интересы и чтобы международный порядок был лучше приспособлен для решения предстоящих задач».

Вашингтон, Иван Бабурин

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