НАТО во главе с США работают над созданием интегрированной системы ПРО для Украины

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли в по окончании заседания Контактной группы в формате «Рамштадт» в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на пресс-конференции в среду, 12 октября заявил, что альянс работает над созданием для Украины интегрированной системы противоракетной обороны для защиты воздушного пространства, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генерал Милли сказал: «Что просит Украина и что может быть поставлено, так это интегрированная противоракетная оборонная система. Она не контролирует все воздушное пространство Украины, но создана для того, чтобы защитить приоритетные цели, которые Украина должна защитить».

«У многих стран-членов Контактной группы есть соответствующие системы, в частности, многие страны имеют системы Патриот. Также есть израильские, немецкие системы. Задача – привезти это вместе, установить на местах, обучить персонал, гарантировать, что они (системы) связаны с командованием и контролем, что есть радары, и они могут говорить друг с другом. Это сложно с технической точки зрения, но достижимо, и мы к этому стремимся», – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов.

Брюссель, Иван Бабурин

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