Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, приняла резолюцию, в которой не признаются референдумы в Народных республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях, – сообщают СМИ.

«За» антироссийскую резолюцию голосовали 143 страны, «против» – пять (РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа), «воздержались» 35 стран.

В документе, принятом Генассамблеей ООН не признаются референдумы и звучит призыв ко всем странам, международным организациям и специализированным структурам ООН не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины», то есть – призыв не признавать присоединение четырех регионов к России. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины.

В резолюции выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ» и осуждается Россия за якобы «организацию референдумов и попытку аннексии» четырех бывших регионов Украины.

Следует отметить, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции Генассамблеи ООН «провокационным».

В ходе своего выступления Небензя сказал: «В Генассамблее сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты (о явке, проценте голосов и признании референдумов иностранными наблюдателями- ред.), но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине».

«Резолюция не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как массовку», – заявил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»