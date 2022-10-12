Голосование за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН – «демократия под дулом пистолета»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 12 октября, комментируя голосование по антироссийской резолюции на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что это – регресс мировой дипломатии, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Полянский написал: «Праздновать нечего. Это была явная «демократия под дулом пистолета» с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Только такими методами Запад может заставить более широкое сообщество ООН «встать рядом с Украиной». Это очень плохо для ООН, и чувствительный регресс мировой дипломатии. …По сути, все, что им требовалось, – адресно «повыкручивать руки» тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения. В итоге около 40 стран такого давления не выдержали, в чем многие из них нам, извиняясь, открыто признавались накануне голосования… Разумеется, все в ООН это понимают, и «осадочек» у тех, кого в итоге сломил западный лагерь, остался очень и очень неприятный. Есть все основания полагать, что он даст о себе знать в ходе последующих голосований в ГА по новым антироссийским инициативам – в том, что они последуют, возможно, уже в самое ближайшее время, нет никаких сомнений».

Напомним, в среду, 12 октября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Украине с критикой в адрес России и призывом не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». «За» проглосовали 143 страны, 5 выступили «против», 35 «воздержались».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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