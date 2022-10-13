Французские транспортники и атомщики присоединись к забастовке работников НПЗ

Работники сектора атомной энергетики и транспорта Франции присоединились к забастовке сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, продолжающейся во Франции с 27 сентября, – сообщает в четверг, 13 октября, РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что по призыву профсоюза FNME-CGT в четверг, 13 октября, началась забастовка среди сотрудников крупнейшей государственной энергогенерирующей компании и крупнейшей в мире компании-операторе атомных электростанций Electricite de France (EDF). Работники госкорпорации на 8 атомных реакторах страны выступили в поддержку работников нефтеперерабатывающих заводов, длящегося с 27 сентября.

Сообщается, что акции протесты работников EDF затронули три энергоблока на АЭС Крюа, два реактора на АЭС Каттеном и на АЭС Трикастен, а также реактор на АЭС Бюже, на которых проводятся ремонтные работы.

В сообщении профсоюза говорится: «Руководство и представители власти не могут требовать от сотрудников работать не покладая рук, чтобы пережить зиму и одновременно игнорировать наши требования».

Кроме того, портал Actu.fr. сообщил, что сотрудники компании-оператора парижского транспорта (RATP) в четверг, 13 октября, устроили забастовку в автобусном депо в департаменте Сен-Сен-Дени к востоку от Парижа с требованием улучшить условия труда. Отмечается, что забастовку поддержал ряд оппозиционных депутатов департамента.

Так, депутат от партии «Непокоренная Франция» Алексис Корбьер в своем микроблоге в Twitter написал: «Сотрудники борются против ухудшения работы общественного транспорта из-за введенной у нас политики экономии».

Поддержал требования персонала RATP о повышении зарплаты и мэр города Монтрей, депутат от Французской социалистической партии Патрис Бессак.

На своей странице в одной из соцсетей Бессак написал: «Нужно обеспечить лучшие условия труда для водителей, нанять больше людей, пустить больше автобусов. Нужно поднять зарплаты водителям автобусов, но также учителям, медсестрам и всем специалистам, которые ежедневно помогают людям».

Телеканала BFMTV в свою очередь сообщает, что представитель мажоритраного профсоюза оператора железнодорожного транспорта Франции SNCF, SUD-Rail призвал октября сотрудников технического центра SNCF в департаменте Сен-Сен-Дени начать забастовку с 17 октября.

Телеканал отмечает, что в этом центре обслуживаются все поезда, отправляющиеся с парижского Северного вокзала. Главным требованием протестующих также будет повышение зарплаты.

Париж, Иван Бабурин

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