Столтенберг заявил, что Украина не член НАТО и альянс воевать за нее не будет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседаний глав минобороны стран альянса в четверг, 13 октября, заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку Киева, пока это необходимо, заявил генсек Столтенберг.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «В случае военного конфликта мы должны следовать статье «5», согласно которой мы должны защищать своих партнеров, но что касается Украины, то она – не член Альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более. НАТО не является стороной конфликта, но мы будем продолжать поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Союзники по НАТО поставляют современные системы, включая артиллерию, ПВО и бронетехнику».

Брюссель, Иван Бабурин

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