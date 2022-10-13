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NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 19:15 мск

Новости Политика

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Россия призвала ОБСЕ отреагировать на истребление украинцев, нелояльных Киеву

Фото: www.osce.org

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе специального заседания Постоянного совета организации в четверг, 13 октября, призвал профильные институты и руководство ОБСЕ отреагировать на преследования украинцев, нелояльных киевскому режиму, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Буякевич сказал: «Налицо элементы организованного истребления местного населения из числа тех, кого подозревают в нелояльности киевскому режиму. Прямой вопрос: где реакция руководства ОБСЕ и ее профильных институтов? Восприняли ли там публичные и письменные обращения на этот счет Валерия Фадеева, главы Совета по правам человека при президенте России, которое он направил в ОБСЕ?»

«В подконтрольных Киеву регионах фиксируются террористические акты, спланированные, совершенные и готовившиеся к совершению украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения. Эти преступления до сих пор не встретили ни единого слова осуждения в руководстве ОБСЕ».

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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