Антонов: Устраивая визит «азовцев»* в США, американские власти прославляют нацизм

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 13 октября, комментируя визит в США боевиков украинского неонацистского батальона «Азов»*, заявил, что американские власти тем самым прославляют нацизм, – сообщают СМИ.

В ходе встречи с журналистами российский дипломат сказал: «Российские дипломаты видели публикации в СМИ о встречах боевиков со студентами ведущих вузов США, включая Стэндфордский. Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны… Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона «Азов»* и будут защищать нацистскую идеологию?»

«В США все больше забывают о славном прошлом – советско-американском братстве в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма», – заявил Антонов и напомнил, что еще в 2019 году американские законодатели обратились к госсекретарю США с требованием включить формирование «Азов»* в перечень иностранных террористических организаций.

Как напоминает РИА Новости, в сентябре текущего года украинская активистка Дарья Каленюк на своей странице в Twitter сообщила о приеме боевиков «Азова»* в конгрессе США.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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