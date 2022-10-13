В России госслужащих обяжут включать в декларации расходы на выплату кредитов

Правительство России в четверг, 13 октября, внесло в Госдуму законопроект, скогласно которому госслужащие и должностные лица будут обязаны включать в декларации расходы на выплату кредитов и займов. Также предлагается запретить изымать у чиновников имущество, которое они приобрели до вступления в должность.

В законопроекте, который правительство внесло в Госдуму предлагается к действующим требованиям о декларировании имущества добавить обязанность госслужащих «раскрывать сведения о расходах по погашению кредитов (займов) на общую сумму, превышающую совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».

Кроме того, в документе предлагается госслужащим «отражать в декларациях сделки, совершенных третьими лицами от имени или в интересах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

В законе, предложенном правительством РФ, предусматривается, что «нельзя будет изымать имущество, приобретенное должностным лицом или членами его семьи до назначения (избрания) данного лица на должность или его супругой (супругом) до вступления в брак с данным лицом».

Закон после принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, – говорится в документе

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»