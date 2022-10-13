Глава МАГАТЭ заявил, что продвигается к созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС в бункере с Кулебой

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 13 октября, заявил, что на встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в киевском бункере был достигнут прогресс в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.
В своем микроблоге в Twitter Гросси, выложил совместное фото с Кулебой и сделал к нему подпись: «В бункере в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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