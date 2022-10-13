Франция увеличивает военную группировку в Румынии

Министерство вооруженных сил Франции в четверг, 13 октября, заявило, что расширяет свою боевую группу в Румынии до «межармейской тактической группы», в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехники, – сообщают СМИ.

В заявлении французского минобороны говорится: «Во вторник 18 и в пятницу 21 октября в Мурмелоне (департамент Марна) первые две колонны выдвинутся в направлении Румынии. Это будут боевые машины пехоты (VBCI) и танки Leclerc».

Следует напомнить, что 11 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что из-за усилившихся военных действий на Украине Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО.

«Ввиду ситуации на восточном фланге НАТО из-за боев, которые ведет Россия на Украине, президент Республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию. Также Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, и солдат в Эстонию», – заявил Лекорню во вторник, 11 октября.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»